Traffico Roma del 01-09-2019 ore 16:30

sulla a1 roma napoli traffico intenso con rallentamenti tra frosinone e

valmontone direzione roma

e semre in direzione della capitale file sulla via pontina per incidente

all’altezza di pomezia e proseguendo per un altro incidente code tra castel

romano e castel di decima

incidente anche sul raccordo anulare rallentamenti in carreggiata esterna

tra appia e l’ucita per roma sud

entriamo a roma ALLE 18.00 ALLO STADIO OLIMPICO L’INCONTRO DI CALCIO LAZIO-

ROMA , ATTIVO PIANO PARCHEGGI E DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO

NELL’AREA CIRCOSTANTE L’IMPIANTO SPORTIVO.

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma