Traffico Roma del 01-09-2019 ore 18:30

ANCORA MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SULLA A1 ROMA NAPOLI, RALLENTAMENTI E A

TRATTI CODE tra frosinone e valmontone direzione roma

e semre in direzione della capitale file sulla via pontina TRA POMEZIA

NORD E Castel di decima, nulla da segnalare invece sul raccordo anulare

allo stadio olimpico INCONTRO DI CALCIO LAZIO-ROMA, ATTIVO COME SEMPRE IL

PIANO PARCHEGGI E DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO NELL’AREA CIRCOSTANTE

L’IMPIANTO SPORTIVO.

AL PRENESTINO, FINO ALLE 20 MERCATINO DELL’ARTIGIANATO IN VIA LEONARDO

BUFALINI , DIVIETO DI TRANSITO TRA VIA CASILINA E VIA GIOVANNI MAGGI.

AD OSTIA FINO ALLE 24,00 PER UNA MANIFESTAZIONE DIVIETO DI TRANSITO SU

VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE DA LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI A CORSO DUCA

DI GENOVA

LAVORI DOMANI NOTTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, A PARTIRE DALLE 22,00 E

SINO ALLE 6,00 DEL GIORNO DOPO, LO SVINCOLO DI MONTEPORZIO RESTERÀ CHIUSO

PER USCIRE DALL’AUTOSTRADA PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA ROMA. USCITA

CONSIGLIATA SAN CESAREO. I LAVORI SI RIPETERANNO TUTTE LE NOTTI FINO AL 6

DI SETTEMBRE

