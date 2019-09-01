Traffico Roma del 01-09-2019 ore 18:30
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ANCORA MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SULLA A1 ROMA NAPOLI, RALLENTAMENTI E A
TRATTI CODE tra frosinone e valmontone direzione roma
e semre in direzione della capitale file sulla via pontina TRA POMEZIA
NORD E Castel di decima, nulla da segnalare invece sul raccordo anulare
allo stadio olimpico INCONTRO DI CALCIO LAZIO-ROMA, ATTIVO COME SEMPRE IL
PIANO PARCHEGGI E DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO NELL’AREA CIRCOSTANTE
L’IMPIANTO SPORTIVO.
AL PRENESTINO, FINO ALLE 20 MERCATINO DELL’ARTIGIANATO IN VIA LEONARDO
BUFALINI , DIVIETO DI TRANSITO TRA VIA CASILINA E VIA GIOVANNI MAGGI.
AD OSTIA FINO ALLE 24,00 PER UNA MANIFESTAZIONE DIVIETO DI TRANSITO SU
VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE DA LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI A CORSO DUCA
DI GENOVA
LAVORI DOMANI NOTTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, A PARTIRE DALLE 22,00 E
SINO ALLE 6,00 DEL GIORNO DOPO, LO SVINCOLO DI MONTEPORZIO RESTERÀ CHIUSO
PER USCIRE DALL’AUTOSTRADA PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA ROMA. USCITA
CONSIGLIATA SAN CESAREO. I LAVORI SI RIPETERANNO TUTTE LE NOTTI FINO AL 6
DI SETTEMBRE
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!.
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma