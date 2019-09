Traffico Roma del 01-09-2019 ore 19:30

SULLA A1 ROMA NAPOLI, il traffico intenso sta provocando rallentamenti e a

tratti code verso roma tra frosinone e la dirazione roma sud

a roma in citta’ chiuso per accertamenti tecnici chiuso il sottovia

ignazio guidi dall’accesso di via lucania in direiozne di via nomentana e

piazzale della croce rossa, di conseguenze si sono formati rallentamenti

su corso d’italia tra da via toscana a via lucania

AL PRENESTINO, FINO ALLE 20 MERCATINO DELL’ARTIGIANATO IN VIA LEONARDO

BUFALINI , DIVIETO DI TRANSITO TRA VIA CASILINA E VIA GIOVANNI MAGGI.

AD OSTIA FINO ALLE 24,00 PER UNA MANIFESTAZIONE DIVIETO DI TRANSITO SU

VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE DA LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI A CORSO DUCA

DI GENOVA

LAVORI DOMANI NOTTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, A PARTIRE DALLE 22,00 E

SINO ALLE 6,00 DEL GIORNO DOPO, LO SVINCOLO DI MONTEPORZIO RESTERÀ CHIUSO

PER USCIRE DALL’AUTOSTRADA PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA ROMA. USCITA

CONSIGLIATA SAN CESAREO. I LAVORI SI RIPETERANNO TUTTE LE NOTTI FINO AL 6

DI SETTEMBRE

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma