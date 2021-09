Traffico Roma del 01-09-2021 ore 17:30

Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla redazione consueto traffico intenso sulle Grande Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna tra Ostiense Tuscolana mentre in in spostamenti maggiori tra Cassia bis e Flaminia Che successivamente tra Nomentana e Prenestina orario di punta e circolazione sostenuta anche sulle tratto cittadino della A24 tra la tangenziale est e via di Tor Cervara verso il gran poco traffico su via del Foro Italico e sulle restante percorso della tangenziale romana in città precisamente al Nomentano prudenza per i possibili rallentamenti a causa di un incidente su piazza Trento altezza corso Trieste per la stessa causa a prestare attenzione su via dei Gracchi nei pressi di via Ottaviano un terzo incidente a ora nel centro di Roma e sul Lungotevere dei pierleoni nei pressi di via del Foro olitorio calcio e moda si incontrano in questo primo settembre su via Vittorio Veneto l’evento comporta la chiusuratraffico tra Largo Federico Fellini e vi accompagni fino alla tarda serata o comunque fino al termine dell’evento maggiori dettagli sulle nostre notizie sul sito Roma punto luceverde.it ed è tutto per il momento da Gianluca belfiglio al prossimo aggiornamento un servizio a cura della e della polizia locale di Roma Capitale

