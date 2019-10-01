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Traffico Roma del 01-10-2019 ore 07:30

di - 01 Ottobre 2019 - 7:30

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SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMETI E A TRATTI CODE LUNGO LA CARREGGIATA
INTERNA TRA PRENESTINA  E ARDEATINA. 
INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO ANULARE  E VIA DEI DUE
PONTI. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA, FILE ALTEZZA AEROPORTO
DELL’URBE
 
RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE
DIREZIONE SAN GIOVANNI E TRA  SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO
STADIO OLIMPICO  
 
CODE CHE RITROVIAMO  SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO ANULARE E
LA TANGENZIALE EST
 
CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TORRENOVA E
IL RACCORDO  DIREZIONE ROMA.
 
 
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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