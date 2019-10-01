Traffico Roma del 01-10-2019 ore 08:00
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AUMENTA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMETI E CODE A TRATTI LUNGO
LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA NOMENTANA E IL BIVIO A24 E TRA CASILINA E
ARDEATINA.
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA BOCCEA E VIA DEL MARE
AUMENTANO LE CODE SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI
DUE PONTI. E SULLA VIA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE
RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE
DIREZIONE SAN GIOVANNI E TRA VIA DELLE VALLI E VIA DEI CAMPI SPORTIVI
VERSO LO STADIO OLIMPICO
CODE CHE RITROVIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO ANULARE E
LA TANGENZIALE EST
AUTO IN FILA SULLA VIA AURELIA TRA MALAGROTTA E VIA DEI MAFFEI DIREZIONE
CENTRO CITTA’
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma