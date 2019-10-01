Traffico Roma del 01-10-2019 ore 09:00
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A SEGUITO DI UN INCIDENTE CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA
CARREGGIATA INTERNA TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E IL BIVIO
A24 E TRA CASILINA E APPIA.
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E CASSIA TRA LA
TRIONFALE E LA PONTINA E TRA CASILINA E TIBURTINA
IN ENTRATA IN CITTA CODE SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO ANULARE E
VIA DEI DUE PONTI. E SULLA VIA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE POI A
SEGUIRE PER UN INCIDENTE FILE TRA LA TANGENZIALE E LE CATACOMBE DI PRISILLA
RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DEL BIVIO A24 DIREZIONE
SAN GIOVANNI E TRA VIA DELLE VALLI E VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO
STADIO OLIMPICO
CODE CHE RITROVIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO ANULARE E
LA TANGENZIALE EST
AUTO IN FILA SULLA VIA AURELIA TRA IL RACCORDO ANULARE E PIAZZA IRNERIO
DIREZIONE CENTRO CITTA’
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SUL TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL
NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma