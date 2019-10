Traffico Roma del 01-10-2019 ore 09:00

A SEGUITO DI UN INCIDENTE CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA

CARREGGIATA INTERNA TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E IL BIVIO

A24 E TRA CASILINA E APPIA.

IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E CASSIA TRA LA

TRIONFALE E LA PONTINA E TRA CASILINA E TIBURTINA

IN ENTRATA IN CITTA CODE SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO ANULARE E

VIA DEI DUE PONTI. E SULLA VIA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE POI A

SEGUIRE PER UN INCIDENTE FILE TRA LA TANGENZIALE E LE CATACOMBE DI PRISILLA



RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DEL BIVIO A24 DIREZIONE

SAN GIOVANNI E TRA VIA DELLE VALLI E VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO

STADIO OLIMPICO



CODE CHE RITROVIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO ANULARE E

LA TANGENZIALE EST



AUTO IN FILA SULLA VIA AURELIA TRA IL RACCORDO ANULARE E PIAZZA IRNERIO

DIREZIONE CENTRO CITTA’

