Traffico Roma del 01-10-2019 ore 09:30
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SITUAZIONE ANCORA DIFFICILE SUL RACCORDO ANULARE DOVE PER INCIDENTE SULLA
CARREGGIATA STERNA SI STA IN CODA TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA CASSIA , A
SEGUIRE PER TRAFFICO CODE TRA TRIONFALE E CASAL DEL MARMO , TRA AURELIA E
PONTINA E TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA TIBURTINA
ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN FILA TRA IL BIVIO PER LA
DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA TIBURTINA , E TRA CASILINA E APPIA PER
INCIDENTE
AUTO IN FILA SULLA TANGENZIALE EST TRA IL BIVIO PER LA A24 E VIALE DELLA
MOSCHEA VERSO LO STADIO OLIMPICO
IN ENTRATA IN CITTA CODE SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO ANULARE E
VIA DEI DUE PONTI. E SULLA VIA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE POI A
SEGUIRE PER UN INCIDENTE FILE TRA LA TANGENZIALE E LE CATACOMBE DI PRISILLA
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO ANULARE E LO SVINCOLO
TOGLIATTI NELLE DUE DIREZIONI
ANCORA CODE SULLA VIA AURELIA TRA IL RACCORDO ANULARE E PIAZZA IRNERIO
DIREZIONE CENTRO CITTA’ , SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO CODE SULLA ROMA
FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DEL CAPPELLACCIO , STESSA COSA SULLA VIA
PONTINA DA SPINACETO A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ
CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma