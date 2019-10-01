Traffico Roma del 01-10-2019 ore 10:00
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CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO ANULARE E
LO SVINCOLO TOGLIATTI DIREZIONE TANGENZIALE EST
AUTO IN FILA PER UN ICNIDENTE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST TRA IL BIVIO PER
LA A24 E VIALE DELLA MOSCHEA VERSO LO STADIO OLIMPICO
IN ENTRATA IN CITTA CODE SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO ANULARE E
VIA DEI DUE PONTI. E SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA A L’ AEROPORTO
DELL’URBE
ANCORA CODE SULLA VIA AURELIA TRA IL RACCORDO ANULARE E PIAZZA IRNERIO
DIREZIONE CENTRO CITTA’ , SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO CODE SULLA ROMA
FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DEL CAPPELLACCIO , STESSA COSA SULLA VIA
PONTINA DA SPINACETO A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO
SUL RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN
CODA TRA LA ROMA FIUMICINO E PONTINA E RALLENTAMENTI TRA CASILINA E
TIBURTINA
ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN FILA PER INCIDENTE TRA CASILINA E
ARDEATINA
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma