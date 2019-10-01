Traffico Roma del 01-10-2019 ore 11:30
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NORMALIZZATO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, ORA SI TRANSITA REGOLARMENTE
SULL’INTERO ANELLO
COSI’ COME SUL RESTO DELLE STRADE DELLA CAPITALE, DOVE AL OMENTO NON SI
REGISTRANO PARTICOLARI DIFFICOLTA’
SULLA METRO B, PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON LA
LINEA C AL COLOSSEO, DALLE ORE 21 SULLA TRATTA TRA CASTRO PRETORIO E
LAURENTINA CI SONO I BUS AL POSTO DEI TRENI. SERVIZIO METRO REGOLARE, ANCHE
DOPO LE 21, LUNGO LE TRATTE CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-
IONIO.
ALCUNE LINEE DELLA ZONA SUD DELLA CITTÀ HANNO CAMBIATO PERCORSO PER
MIGLIORARE LA CORRISPONDENZA CON IL FILOBUS 74 E CON I BUS CHE COLLEGANO
SPINACETO ALL’EUR E ALLA METRO B. LE MODIFICHE INTERESSANO LE LINEE 071,
073, 074 E 795
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ
CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma