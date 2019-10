Traffico Roma del 01-10-2019 ore 12:30

NORMALIZZATO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, ORA SI TRANSITA REGOLARMENTE

SULL’INTERO ANELLO



COSI’ COME SUL RESTO DELLE STRADE DELLA CAPITALE, DOVE AL OMENTO NON SI

REGISTRANO PARTICOLARI DIFFICOLTA’

SULLA METRO B, PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON LA

LINEA C AL COLOSSEO, DALLE ORE 21 SULLA TRATTA TRA CASTRO PRETORIO E

LAURENTINA CI SONO I BUS AL POSTO DEI TRENI. SERVIZIO METRO REGOLARE, ANCHE

DOPO LE 21, LUNGO LE TRATTE CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-

IONIO.



ALCUNE LINEE DELLA ZONA SUD DELLA CITTÀ HANNO CAMBIATO PERCORSO PER

MIGLIORARE LA CORRISPONDENZA CON IL FILOBUS 74 E CON I BUS CHE COLLEGANO

SPINACETO ALL’EUR E ALLA METRO B. LE MODIFICHE INTERESSANO LE LINEE 071,

073, 074 E 795

