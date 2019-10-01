Traffico Roma del 01-10-2019 ore 13:30
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LAVORI IN CORSO SULLA VIA FLAMINIA STANNO PROVOCANDO RIPERCUSSIONI TRA IL
BIVIO PER SACROFANO E L’AREA ADIACENTE AL CIMITERO. SI PROCEDE IN CODA.
DISAGI NELLE DUE DIREZIONI.
ALTRI DISAGI SULLA FLAMINIA. RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA CORSO FRANCIA E
GROTTAROSSA MA PRIMA C’ERAUN INCIDENTE.
CODE SUL LUNGOTEVERE. IL TRATTO: DEI TIBALDI – DEI SANGALLO IN DIREZIONE DI
PONTE VITTORIO EMANUELE.
RALLENTATO IL TRAFFICO TRA SAN LORENZO E LA ZONA UNIVERSITARIA: DISAGI
SULLA TIBURTINA E LUNGO VIA CESARE DE LOLLIS.
NELLA ZONA EST FILE SULLA COLLATINA ALL’ALTEZZA DI VIALE PALMIRO TOGLIATTI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma