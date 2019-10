Traffico Roma del 01-10-2019 ore 14:30

LAVORI IN CORSO SULLA VIA FLAMINIA STANNO PROVOCANDO RIPERCUSSIONI TRA IL

BIVIO PER SACROFANO E L’AREA ADIACENTE AL CIMITERO. SI PROCEDE IN CODA.

DISAGI NELLE DUE DIREZIONI.

ALTRI DISAGI SULLA FLAMINIA. RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA CORSO FRANCIA E

GROTTAROSSA MA PRIMA C’ERAUN INCIDENTE.

CODE SUL LUNGOTEVERE. IL TRATTO: DEI TIBALDI – DEI SANGALLO IN DIREZIONE DI

PONTE VITTORIO EMANUELE.

RALLENTATO IL TRAFFICO TRA SAN LORENZO E LA ZONA UNIVERSITARIA: DISAGI

SULLA TIBURTINA E LUNGO VIA CESARE DE LOLLIS.

NELLA ZONA EST FILE SULLA COLLATINA ALL’ALTEZZA DI VIALE PALMIRO TOGLIATTI.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma