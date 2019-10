Traffico Roma del 01-10-2019 ore 15:30

A CAUSA DI UN INCIDENTE CODE SULLA PONTINA VERSO POMEZIA. INCIDENTE E CODE

TRA IL RACCORDO ANULARE E TOR DE’ CENCI.

A OSTIA INCIDENTE IN VIA MAR DEI CORALLI ALTEZZA VIA DEI PESCATORI.

RIPERCUSSIONI CON RALLENTAMENTI

SUL RACCORDO PER TRAFFICO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA LAURENTINA IN

DIREZIONE DELLA VIA APPIA

TRAFFICO INTENSO SULLA VIA ARDEATINA TRA VIA DELLA CECCHIGNOLA E VIA DI TOR

PAGNOTTA. CI SONO INCOLONNAMENTI.

IN VIA DELLA CONSOLATA, PER LAVORI, SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO.

POSSIBILI RIPERCUSSIONI NELLE VIE CIRCOSTANTI: BRAVETTA E SILVESTRI

