Traffico Roma del 01-10-2019 ore 15:30
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A CAUSA DI UN INCIDENTE CODE SULLA PONTINA VERSO POMEZIA. INCIDENTE E CODE
TRA IL RACCORDO ANULARE E TOR DE’ CENCI.
A OSTIA INCIDENTE IN VIA MAR DEI CORALLI ALTEZZA VIA DEI PESCATORI.
RIPERCUSSIONI CON RALLENTAMENTI
SUL RACCORDO PER TRAFFICO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA LAURENTINA IN
DIREZIONE DELLA VIA APPIA
TRAFFICO INTENSO SULLA VIA ARDEATINA TRA VIA DELLA CECCHIGNOLA E VIA DI TOR
PAGNOTTA. CI SONO INCOLONNAMENTI.
IN VIA DELLA CONSOLATA, PER LAVORI, SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO.
POSSIBILI RIPERCUSSIONI NELLE VIE CIRCOSTANTI: BRAVETTA E SILVESTRI
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma