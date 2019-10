Traffico Roma del 01-10-2019 ore 17:00

DIFFICILE LA CIRCOLAZIONE SULLA VIA TUSCOLANA TRA IL RACCORDO ANULARE E

CINECITTÀ: UN INCIDENTE STA PROVOCANDO RIPERCUSSIONI. CODE NEI DUE SENSI DI

MARCIA, E CONSEGUENTI DISAGI PER CHI PROVIENE DA VIA DELLA CAPANNELLE.

ALL’EUR INCIDENTE RISOLTO SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA IL LAGHETTO E

VIALE DELL’OCEANO PACIFICO. ORA DISAGI PER TRAFFICO.

MA SULLA COLOMBO C’È AL MOMENTO UN ALTRO INCIDENTE CHE PROVOCA

RIPERCUSSIONI; CI TROVIAMO VERSO OSTIA TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA.

A OSTIA INCIDENTE IN VIA DEI MAR DEI CORALLI ALTEZZA VIA DEI PESCATORI. E

POI INCIDENTE IN VIA DEL PORTO FLUVIALE A RIDOSSO DELLA VIA OSTIENSE.

PER TRAFFICO CODE IN VIA CILICIA VERSO SAN GIOVANNI.

INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO TRA VIA DI PORTA FURBA E VIA TOR PIGNATTARA

CODE E DISAGI SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E GROTTAROSSA.

MENTRE ABBIAMO CODE PER LAVORI SULLA FLAMINIA TRA LA ZONA DEL CIMITERO E IL

BIVIO PER SACROFANO.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL

NUMERO 800 18 34 34.

———————–

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma