Traffico Roma del 01-10-2019 ore 17:00
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DIFFICILE LA CIRCOLAZIONE SULLA VIA TUSCOLANA TRA IL RACCORDO ANULARE E
CINECITTÀ: UN INCIDENTE STA PROVOCANDO RIPERCUSSIONI. CODE NEI DUE SENSI DI
MARCIA, E CONSEGUENTI DISAGI PER CHI PROVIENE DA VIA DELLA CAPANNELLE.
ALL’EUR INCIDENTE RISOLTO SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA IL LAGHETTO E
VIALE DELL’OCEANO PACIFICO. ORA DISAGI PER TRAFFICO.
MA SULLA COLOMBO C’È AL MOMENTO UN ALTRO INCIDENTE CHE PROVOCA
RIPERCUSSIONI; CI TROVIAMO VERSO OSTIA TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA.
A OSTIA INCIDENTE IN VIA DEI MAR DEI CORALLI ALTEZZA VIA DEI PESCATORI. E
POI INCIDENTE IN VIA DEL PORTO FLUVIALE A RIDOSSO DELLA VIA OSTIENSE.
PER TRAFFICO CODE IN VIA CILICIA VERSO SAN GIOVANNI.
INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO TRA VIA DI PORTA FURBA E VIA TOR PIGNATTARA
CODE E DISAGI SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E GROTTAROSSA.
MENTRE ABBIAMO CODE PER LAVORI SULLA FLAMINIA TRA LA ZONA DEL CIMITERO E IL
BIVIO PER SACROFANO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL
NUMERO 800 18 34 34.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma