Traffico Roma del 01-10-2019 ore 17:30
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INCIDENTE SULLA VIA TUSCOLANA TRA IL RACCORDO ANULARE E CINECITTÀ;
INCIDENTE COMUNQUE IN VIA DI RISOLUZIONE.
SUL RACCORDO ANULARE, PER TRAFFICO, RALLENTAMENTI E CODE NEL TRATTO PONTINA-
APPIA; E ALTEZZA ARDEATINA LAVORI IN CORSO.
SULLA COLOMBO LUNGHE CODE IN USCITA DALLA ROMA FINO A VIA DI ACILIA, MENTRE
SULLA CASSIA CI SONO INCOLONNAMENTI VERSO ROMA A PARTIRE DALLA GIUSTINIANA.
TRAFFICO SUL LUNGOTEVERE TRA CORSO VITTORIO E PONTE CAVOUR.
DISAGI SULLA TIBURTINA ALTEZZA PONTE MAMMOLO, SULLA NOMENTANA TRA LA
TANGENZIALE E PIAZZA SEMPIONE.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma