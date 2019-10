Traffico Roma del 01-10-2019 ore 17:30

INCIDENTE SULLA VIA TUSCOLANA TRA IL RACCORDO ANULARE E CINECITTÀ;

INCIDENTE COMUNQUE IN VIA DI RISOLUZIONE.

SUL RACCORDO ANULARE, PER TRAFFICO, RALLENTAMENTI E CODE NEL TRATTO PONTINA-

APPIA; E ALTEZZA ARDEATINA LAVORI IN CORSO.

SULLA COLOMBO LUNGHE CODE IN USCITA DALLA ROMA FINO A VIA DI ACILIA, MENTRE

SULLA CASSIA CI SONO INCOLONNAMENTI VERSO ROMA A PARTIRE DALLA GIUSTINIANA.

TRAFFICO SUL LUNGOTEVERE TRA CORSO VITTORIO E PONTE CAVOUR.

DISAGI SULLA TIBURTINA ALTEZZA PONTE MAMMOLO, SULLA NOMENTANA TRA LA

TANGENZIALE E PIAZZA SEMPIONE.

