Traffico Roma del 01-10-2019 ore 18:00
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SULLA VIA TUSCOLANA INVARIATA LA SITUAZIONE TRA IL RACCORDO ANULARE E
CINECITTÀ: DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE; INCIDENTE NON ANCORA DEL TUTTO
RISOLTO.
DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN VIA DEL PORTO FLUVIALE A RIDOSSO DELLA VIA
OSTIENSE. E IN PRECEDENZA C’ERA UN INCIDENTE.
AL MOMENTO, DATA L’ORA, DISAGI PER TRAFFICO IN NUMEROSE STRADE. SI PROCEDE
IN CODA IN ZONA PONTE MILVIO SUL VIALE DI TOR QUINTO. SULLA NOMENTANA CODE
TRA LA TANGENZIALE E PIAZZA SEMPIONE. INCOLONNAMENTI TRA VIA FIORENTINI E
VIALE DELLA SERENESSIMA. FILE E DISAGI IN VIA DI BOCCEA NELLA ZONA DI
CORNELIA.
IN TANGENZIALE CODE ALL’INTERNO DELLA NUOVA GALLERIA IN ENTRAMBI I SENSI DI
MARCIA
SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO NEI CONSUETI TRATTI: IN CARREGGIATA ESTERNA
NELLA ZONA SUD, IN INTERNA NEL TRATTO NORD-EST.
LUNGHE CODE SULLA COLOMBO IN USCITA DA ROMA
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL
NUMERO 800 18 34 34.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma