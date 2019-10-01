Traffico Roma del 01-10-2019 ore 19:00
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INCIDENTE RISOLTO SULLA VIA TUSCOLANA TRA IL RACCORDO ANULARE E CINECITTÀ.
TRAFFICO IN VIA DI NORMALIZZAZIONE.
SI PROCEDE IN CODA TRA VIA FIORENTINI E VIALE DELLA SERENISSIMA.
CODE TRA VIA LABICANA E VIALE MANZONI.
ALL’AURELIO DISAGI IN VIA ANASTASIO II VERSO GREGORIO VII.
INCIDENTE IN VIA DEL QUARTACCIO. RIPERCUSSIONI IN VIA ANDERSEN.
IN USCITA DA ROMA I MAGGIORI DISAGI LI ABBIAMO SULLE VIE NOMENTANA,
TIBURTINA E COLOMBO.
SUL RACCORDO ANULARE CODE NEL TRATTO NOMENTANA-TIBURTINA.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma