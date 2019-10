Traffico Roma del 01-10-2019 ore 19:00

INCIDENTE RISOLTO SULLA VIA TUSCOLANA TRA IL RACCORDO ANULARE E CINECITTÀ.

TRAFFICO IN VIA DI NORMALIZZAZIONE.

SI PROCEDE IN CODA TRA VIA FIORENTINI E VIALE DELLA SERENISSIMA.

CODE TRA VIA LABICANA E VIALE MANZONI.

ALL’AURELIO DISAGI IN VIA ANASTASIO II VERSO GREGORIO VII.

INCIDENTE IN VIA DEL QUARTACCIO. RIPERCUSSIONI IN VIA ANDERSEN.

IN USCITA DA ROMA I MAGGIORI DISAGI LI ABBIAMO SULLE VIE NOMENTANA,

TIBURTINA E COLOMBO.

SUL RACCORDO ANULARE CODE NEL TRATTO NOMENTANA-TIBURTINA.

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma