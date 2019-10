Traffico Roma del 01-10-2019 ore 19:30

SULLA VIA NOMENTANA DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE TRA SAN BASILIO E VIALE

KANT. CI SONO INCOLONNAMENTI.

ANCORA INTENSO IL TRAFFICO IN TANGENZIALE VERSO BATTERIA NOMENTANA. CODE

TRA CORSO FRANCIA E LA VIA SALARIA.

SI PROCEDE IN CODA TRA VIA FIORENTINI E VIALE DELLA SERENISSIMA.

VISITA DEL SEGRETARIO DI STATO USA AL QUIRINALE E A PALAZZO CHIGI,

POSSIBILI DISAGI NELLE PRINCIPALI STRADE DEL CENTRO.

PER TRAFFICO INCOLONNAMENTI IN VIA CILICIA VERSO SAN GIOVANNI

RACCORDO ANULARE, CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE TOR BELLA

MONACA, CASILINA, E LA ROMANINA

