Traffico Roma del 01-10-2019 ore 20:00

DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLA VIA NOMENTANA TRA SAN BASILIO E VIALE KANT

ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE. SI PROCEDE IN CODA.

INCIDENTE IN VIALE DELLA MOSCHEA, POSSIBILI RIPERCUSSIONI.

INCOLONNAMENTI TRA VIA FIORENTINI E VIALE DELLA SERENISSIMA. DISAGI QUINDI

VERSO LA PRENESTINA.

ALTRO TRAFFICO VERSO LA PRENESTINA, SUL VIALE TOGLIATTI, A PARTIRE DALLA

COLLATINA.

PER LAVORI, DALLE 20, CHIUSA VIA DOMENICO FONTANA. SI TRATTA DELLA STRADA

CHE DA VIA EMANUELE FILIBERTO PORTA IN PIAZZA SAN GIOVANNI IN LATERANO.

IN USCITA DA ROMA CODE SULLA COLOMBO DAL RACCORDO FINO A VIA ACILIA.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL

NUMERO 800 18 34 34.

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma