Traffico Roma del 01-11-2019 ore 10:30

Errore: L'attributo resource non è valido.

Luceverde Roma Ben ritrovati all’ascolto circolazione in aumento in uscita dalla capitale complice la giornata festiva che favorisce le gite fuori porta in questo weekend lungo in particolare sul raccordo nella zona Nord dell’anello Ci sono rallentamenti e code in prossimità dello svincolo per la diramazione di Roma Nord a partire quindi dalla Cassia in carreggiata interna e dalla Nomentana in carreggiata esterna sempre in carreggiata esterna abbiamo incolonnamenti anche nella zona sud dell’anello della piazza fino alla diramazione di Roma Sud proseguendo sul diramazione verso Napoli traffico rallentato sino a Valmontone trafficata come detto anche la diramazione di Roma nord verso Firenze Ci sono code a tratti da Ponzano Romano ad Orte con attese uscita alla barriera in città in pieno svolgimento la dodicesima edizione della corsa dei Santi attraverso le strade di San Pietro della centro della quartiere Prati al momentovia della Conciliazione maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul nostro sito Roma luceverde.it oppure scaricando l’applicazione Luce Roma disponibile per Android e iOS da Daniele guerrisi e tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma CapitaleIn collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma