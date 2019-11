Traffico Roma del 01-11-2019 ore 15:30

Errore: L'attributo resource non è valido.

Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione luce verde tornata scorrevole la circolazione sulle strade autostrade in uscita da Roma circolazione scorrevole anche sull'intero nello del raccordo anulare alle 14 iniziato una manifestazione corteo è partito da Piazza della Repubblica per arrivare in Piazza Madonna di Loreto percorrendo via Cavour Piazza dell'esquilino via dei Fori Imperiali di via Tre diverse linee bus possibili saggi il traffico sino alle ore 20 sulla linea metro C riaperta la stazione Bolognetta permane chiusa invece per lavori sulla metro alla Stazione Baldo degli Ubaldi è possibile utilizzare internet le fermate Cornelia e Valle Aurelia ricordiamo che fino a domenica 3 novembre sono intensificate le corse verso i cimiteri cittadini