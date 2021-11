Traffico Roma del 01-11-2021 ore 12:30

Luceverde Roma Bentrovati dalla redazione Buongiorno in studio Stefano Baiocchi non ci sono sostanziali novità invariata anche la situazione sulla diramazione Roma nord Dopo un incidente causa di circa 3 km di colonna tra Fiano Romano e Castelnuovo di Porto in direzione Roma consigliamo quindi a chi proviene da Firenze di uscire a Fiano Romano e di percorrere la viabilità ordinaria sulla rete viaria cittadina non si evidenziano invece particolari impedimenti nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare nei sulle principali vie consolari più intenso il movimento in direzione dei Colli Albani quindi sulla via Appia 3 a Fratta di Albano Laziale Ariccia mettere sulla A24 roma-l’aquila-teramo ci sono brevi code alla barriera di Roma Est per chi proviene dall’ Abruzzo c’è ancora un po’ di traffico ridosso dei cimiteri della capitale a tale proposito ricordiamo che non casione della commemorazione dei defunti Atac ha potenziato le corse degli autobus per prima porta per il cimitero Flaminio potenziate anche le corse busper il Laurentino San Vittorino è Santa Maria di Galeria e per quello di Ostia Antica per i dettagli di questa e di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

