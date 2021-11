Traffico Roma del 01-11-2021 ore 13:30

Luceverde Roma trovati dalla redazione Buon pomeriggio in studio Stefano Baiocchi restano disagi sulla diramazione Roma nord Dopo un incidente causa di circa 3 km di colonna tra Fiano Romano e Castelnuovo di Porto in direzione Roma consigliamo quindi a chi proviene da Firenze di uscire a Fiano Romano e di percorrere la viabilità ordinaria a Corina uno abbiamo rallentamenti per traffico intenso tra Roma nord Ponzano romano-soratte in direzione di Firenze nessuna segnalazione sulla raccordo anulare messo le principali vie consolari più intenso il movimento in direzione dei Colli Albani quindi sulla via Appia tra fratocchi Albano Laziale Ariccia mentre sulla A24 roma-l’aquila-teramo ci sono brevi code alla barriera di Roma Est per chi proviene dall’Abruzzo la polizia locale Ci segnala un incidente sulla Trionfale all’altezza di via Macchia dell’insugherata raccomandiamo le dovute attenzioni qualche disagio in viale Castrense per un incidente che provoca rallentamenti in direzione di San Giovanni incidente anche all’esquilino in via Carlo Alberto all’altezza di via Sanun altro incidente in registrato sulla Tuscolana all’altezza di via Antonino anile Ci troviamo tra Vermicino e via del Casale di Morena disagi contenuti ma opportuno procedere con attenzione archiviato il G20 alla nuvola in corso le operazioni di smontaggio delle Infrastrutture chiuso per questo motivo viale Europa tra viale Boston e Viale dell’Arte per i dettagli di notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma