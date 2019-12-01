Traffico Roma del 01-12-2019 ore 07:30
Più informazioni su
IL TRAFFICO NON PRESENTA PARITCOLARI PROBLEMI SIA SUL TRATTO URBANO DELLA
A24 SIA SUL GRA
TRAFFICO REGOLARE ANCHE A ROMA.
TORNA OGGI #VIALIBERA. DALLE 10 ALLE 18, DOVE CIRCA 8 CHILOMETRI DI
STRADE SONO TOTALMENTE O PARZIALMENTE CHIUSE AL TRAFFICO E DEDICATE A
PEDONI E CICLISTI E PROPRIO IN COMNNCOMITANZA CON L’INIZIATIVA PROMOSSA DA
ROMA CAPITALE, DELL’INGRESSO GRATUITO NELLA PRIMA DOMENICA DEL MESE NEI
MUSEI CIVICI.
RICORDIAMO LA RIPAERTURA ALLE 9 DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIIII PER I LAVORI
ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CHIUSA ININTERROTTAMENTE DA VIA DEL FORO
ITALICO A VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN DIREZIONE TRIONFALE
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE
LUCEVERDE ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
.
———————–
AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma