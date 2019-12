Traffico Roma del 01-12-2019 ore 07:30

IL TRAFFICO NON PRESENTA PARITCOLARI PROBLEMI SIA SUL TRATTO URBANO DELLA

A24 SIA SUL GRA

TRAFFICO REGOLARE ANCHE A ROMA.

TORNA OGGI #VIALIBERA. DALLE 10 ALLE 18, DOVE CIRCA 8 CHILOMETRI DI

STRADE SONO TOTALMENTE O PARZIALMENTE CHIUSE AL TRAFFICO E DEDICATE A

PEDONI E CICLISTI E PROPRIO IN COMNNCOMITANZA CON L’INIZIATIVA PROMOSSA DA

ROMA CAPITALE, DELL’INGRESSO GRATUITO NELLA PRIMA DOMENICA DEL MESE NEI

MUSEI CIVICI.

RICORDIAMO LA RIPAERTURA ALLE 9 DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIIII PER I LAVORI

ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CHIUSA ININTERROTTAMENTE DA VIA DEL FORO

ITALICO A VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN DIREZIONE TRIONFALE

.

———————–

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma