Traffico Roma del 01-12-2019 ore 08:30

TRAFFICO SEMPRE SCORREVOLE SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24

TRAFFICO REGOLARE ANCHE A ROMA.

TORNA #VIALIBERA. QUESTA DOMENCIA DALLE 10 ALLE 18, DOVE CIRCA 8

CHILOMETRI DI STRADE SARANNO TOTALMENTE O PARZIALMENTE CHIUSE AL TRAFFICO E

DEDICATE A PEDONI E CICLISTI E PROPRIO IN COMNNCOMITANZA CON L’INIZIATIVA

PROMOSSA DA ROMA CAPITALE, DELL’INGRESSO GRATUITO NELLA PRIMA DOMENICA DEL

MESE NEI MUSEI CIVICI.

ANCHE OGGI PRESSO LA NUOVA FIERA DI ROMA DI VIA PORTUENSE, SI SVOLEGERA’

UN EVENTO FIERISTICO. POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NELLA FASCIA

ORARIA 10 – 20 PREVISTA UNA FORTE AFFLUENZA DI VISITATORI.

RICORDIAMO LA RIPAERTURA ALLE 9 DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIIII, I CHIUSA

ININTERROTTAMENTE DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN

DIREZIONE TRIONFALE PER I LAVORI ALL’IMPIANTO DI LLUMINAZIONE

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

