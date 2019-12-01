Traffico Roma del 01-12-2019 ore 08:30
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TRAFFICO SEMPRE SCORREVOLE SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24
TRAFFICO REGOLARE ANCHE A ROMA.
TORNA #VIALIBERA. QUESTA DOMENCIA DALLE 10 ALLE 18, DOVE CIRCA 8
CHILOMETRI DI STRADE SARANNO TOTALMENTE O PARZIALMENTE CHIUSE AL TRAFFICO E
DEDICATE A PEDONI E CICLISTI E PROPRIO IN COMNNCOMITANZA CON L’INIZIATIVA
PROMOSSA DA ROMA CAPITALE, DELL’INGRESSO GRATUITO NELLA PRIMA DOMENICA DEL
MESE NEI MUSEI CIVICI.
ANCHE OGGI PRESSO LA NUOVA FIERA DI ROMA DI VIA PORTUENSE, SI SVOLEGERA’
UN EVENTO FIERISTICO. POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NELLA FASCIA
ORARIA 10 – 20 PREVISTA UNA FORTE AFFLUENZA DI VISITATORI.
RICORDIAMO LA RIPAERTURA ALLE 9 DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIIII, I CHIUSA
ININTERROTTAMENTE DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN
DIREZIONE TRIONFALE PER I LAVORI ALL’IMPIANTO DI LLUMINAZIONE
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma