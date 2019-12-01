Traffico Roma del 01-12-2019 ore 09:30
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TRAFFICO SEMPRE SCORREVOLE SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24
A ROMA. RALLENTAMENTI SOLO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA PIAZZA DEI
NAVIGATORI E VIA LAURENTINA
CHIUSA PER LAVORI DI MANUTENZIONE LA CIRCONVALLAZIONE NOMEMTANA SOTTO IL
PONTE LANCIANI IN DIREZIONE DELLA SALARIA ,IL TRAFFICO VIENE DEVIATO IN VIA
DEI MONTI TIBURTINI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN MURO
RICORDIAMO RIAPERTA ALLE 9 DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIIII, CHIUSA IN
PRECEDENZA DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN
DIREZIONE TRIONFALE PER I LAVORI ALL’IMPIANTO DI LLUMINAZIONE
TORNA #VIALIBERA. DALLE 10 ALLE 18, DOVE CIRCA 8 CHILOMETRI DI STRADE
SARANNO TOTALMENTE O PARZIALMENTE CHIUSE AL TRAFFICO E DEDICATE A PEDONI E
CICLISTI E PROPRIO IN COMNNCOMITANZA CON L’INIZIATIVA PROMOSSA DA ROMA
CAPITALE, DELL’INGRESSO GRATUITO NELLA PRIMA DOMENICA DEL MESE NEI MUSEI
CIVICI.
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma