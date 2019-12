Traffico Roma del 01-12-2019 ore 09:30

TRAFFICO SEMPRE SCORREVOLE SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24

A ROMA. RALLENTAMENTI SOLO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA PIAZZA DEI

NAVIGATORI E VIA LAURENTINA

CHIUSA PER LAVORI DI MANUTENZIONE LA CIRCONVALLAZIONE NOMEMTANA SOTTO IL

PONTE LANCIANI IN DIREZIONE DELLA SALARIA ,IL TRAFFICO VIENE DEVIATO IN VIA

DEI MONTI TIBURTINI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN MURO

RICORDIAMO RIAPERTA ALLE 9 DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIIII, CHIUSA IN

PRECEDENZA DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN

DIREZIONE TRIONFALE PER I LAVORI ALL’IMPIANTO DI LLUMINAZIONE

TORNA #VIALIBERA. DALLE 10 ALLE 18, DOVE CIRCA 8 CHILOMETRI DI STRADE

SARANNO TOTALMENTE O PARZIALMENTE CHIUSE AL TRAFFICO E DEDICATE A PEDONI E

CICLISTI E PROPRIO IN COMNNCOMITANZA CON L’INIZIATIVA PROMOSSA DA ROMA

CAPITALE, DELL’INGRESSO GRATUITO NELLA PRIMA DOMENICA DEL MESE NEI MUSEI

CIVICI.



AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

