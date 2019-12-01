Traffico Roma del 01-12-2019 ore 10:30
Più informazioni su
TRAFFICO ANCORA SCORREVOLE SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24
A ROMA. RALLENTAMENTI SOLO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA PIAZZA DEI
NAVIGATORI E VIA LAURENTINA
CHIUSA PER LAVORI DI MANUTENZIONE LA CIRCONVALLAZIONE NOMEMTANA SOTTO IL
PONTE LANCIANI IN DIREZIONE DELLA SALARIA ,IL TRAFFICO VIENE DEVIATO IN VIA
DEI MONTI TIBURTINI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN MURO
STA PARTENDO #VIALIBERA. DALLE 10 ALLE 18, DOVE CIRCA 8 CHILOMETRI DI
STRADE SARANNO TOTALMENTE O PARZIALMENTE CHIUSE AL TRAFFICO E DEDICATE A
PEDONI E CICLISTI E PROPRIO IN COMNNCOMITANZA CON L’INIZIATIVA PROMOSSA DA
ROMA CAPITALE, DELL’INGRESSO GRATUITO NELLA PRIMA DOMENICA DEL MESE NEI
MUSEI CIVICI.
ALLO STADIO OLIMPICO E’ IN PROGRAMMA LAZIO – UDINESE PER QUESTA
QUATTORDICESIMA GIORNATA DI CAMPIONATO DI SERIE A . CALCIO D’INIZIO ALLE
ORE 15.. COME DI CONSUETO DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO TRA I
QUARTIERI TOR DI QUINTO, FLAMINIO E DELLA VITTORIA. RICORDIAMO CHE LO
STADIO OLIMPICO E RAGGIUNGIBILE CON 14 LINEE DI BUS E CON IL TRAM 2 IN
PARTENZA DA PIAZZALE FLAMINIO.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE
LUCEVERDE ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
———————–
AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma