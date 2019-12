Traffico Roma del 01-12-2019 ore 11:30

SUL GRA BREVI INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE LAURENTINA E APPIA IN

CARREGGIATA ESTERNA.

A ROMA. RALLENTAMENTI SOLO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA PIAZZA DEI

NAVIGATORI E VIA LAURENTINA

CHIUSA PER LAVORI DI MANUTENZIONE LA CIRCONVALLAZIONE NOMEMTANA SOTTO IL

PONTE LANCIANI IN DIREZIONE DELLA SALARIA ,IL TRAFFICO VIENE DEVIATO IN VIA

DEI MONTI TIBURTINI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN MURO

PARTITA #VIALIBERA. DALLE 10 ALLE 18, DOVE CIRCA 8 CHILOMETRI DI

STRADE SARANNO TOTALMENTE O PARZIALMENTE CHIUSE AL TRAFFICO E DEDICATE A

PEDONI E CICLISTI E PROPRIO IN COMNNCOMITANZA CON L’INIZIATIVA PROMOSSA DA

ROMA CAPITALE, DELL’INGRESSO GRATUITO NELLA PRIMA DOMENICA DEL MESE NEI

MUSEI CIVICI.



ALLO STADIO OLIMPICO E’ IN PROGRAMMA LAZIO – UDINESE PER QUESTA

QUATTORDICESIMA GIORNATA DI CAMPIONATO DI SERIE A . CALCIO D’INIZIO ALLE

ORE 15.. COME DI CONSUETO DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO TRA I

QUARTIERI TOR DI QUINTO, FLAMINIO E DELLA VITTORIA. RICORDIAMO CHE LO

STADIO OLIMPICO E RAGGIUNGIBILE CON 14 LINEE DI BUS E CON IL TRAM 2 IN

PARTENZA DA PIAZZALE FLAMINIO.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL

NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE

LUCEVERDE ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.

———————–

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma