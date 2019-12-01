Traffico Roma del 01-12-2019 ore 13:30
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IN USCITA DALLA CAPITALE ABBIAMO CODEA TRATTI PER UN INCDENTE SULLA
PONTINA TRA TOR DE CENCI E CASTEL ROMANO
RALLENTAMENTI SEMPRE PER INCIDENTE SU VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI CASAL
BERNOCCHIVERSO ROMA
A ROMA PER FACILITARE PEDONI E CCICLISTI E’ TORNATA #VIALIBERA. DOVE
CIRCA 8 CHILOMETRI DI STRADE SARANNO TOTALMENTE O PARZIALMENTE CHIUSE, FINO
ALLE 18
ALLO STADIO OLIMPICO E’ IN PROGRAMMA LAZIO – UDINESE PER QUESTA
QUATTORDICESIMA GIORNATA DI CAMPIONATO DI SERIE A . CALCIO D’INIZIO ALLE
ORE 15.. DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO TRA TOR DI QUINTO, FLAMINIO E
DELLA VITTORIA. LO STADIO OLIMPICO E RAGGIUNGIBILE CON 14 LINEE DI BUS E
CON IL TRAM 2 IN PARTENZA DA PIAZZALE FLAMINIO.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma