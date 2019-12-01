Traffico Roma del 01-12-2019 ore 14:30
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DISAGI PER UN INCIDENTE IN VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI
VERSO IL CENTRO
ALLE 15 ALL’OLIMPICO SI GIOCA LAZIO-UDINESE PER IL CAMPIONATO DI CALCIO DI
SERIE A . PREVISTE LE CONSUETE LIMITAZIONI AL TRAFFICO E ALLA SOSTA SULLE
STRADE A RIDOSSO DELL’IMPIANTO SPORTIVO. L’AREA DEL FORO ITALICO È
RAGGIUNGIBILE CON IL TRAM 2 E CON 14 LINEE DI BUS IN ARRIVO DA OGNI PARTE
DELLA CITTÀ
TERMINERA’ ALLE 18 L’INZIATIVA VIA LIBERA, UNA MANIFESTAZIONE DEDICATA A
PEDONI E CICLISTI CHE SI SNODA SU UN PERCORSO STRADALE DI 8 KM INTERAMENTE
O PARZIALMENTE CHIUSO AL TRAFFICO .
PER UNA MANIFESTAZIONE SOCIO-CULTURALE FINO ALLE 21 DIVIETO DI TRANSITO IN
VIA DEI CASTANI FRA PIAZZA DEI MIRTI E VIA DEI FAGGI CON CONSEGUENTE
DEVIAZIONE PER LE LINEE BUS DELLA ZONA
PROSEGUONO I LAVORI SULLA METRO B, FINO AL 7 DICEMBRE , DALLE 21 A FINE
SERVIZIO BUS AL POSTO DEI TRENI NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: GIOVANNI PASCARELLI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma