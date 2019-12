Traffico Roma del 01-12-2019 ore 15:30

TRAFFICO NEL COMPLESSO SCORREVOLE, DISAGI SOLO SULLA PONTINA TRA POMEZIA E

CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE A CAUSA DI UN CANTEIRE

NELLA ZONA DEL FORO ITALICO, LIMITAZIONI AL TRAFFICO E ALLA SOSTA SULLE

STRADE A RIDOSSO DELLO STADIO OLIMPICO DOVE SI STA DISPUTANDO LA PARTITA

LAZIO-UDINESE PER IL CAMPIONATO DI CALCIO DI SERIE A.

TERMINERA’ ALLE 18 L’INZIATIVA VIA LIBERA, UNA MANIFESTAZIONE DEDICATA A

PEDONI E CICLISTI CHE SI SNODA SU UN PERCORSO STRADALE DI CIRCA 8 KM

INTERAMENTE O PARZIALMENTE CHIUSO AL TRAFFICO . TRA LE STRADE INTERESSATE ,

VIA DEL CORSO, VIA DEI FORI IMPERIALI, VIA COLA DI RIENZO, LARGO CORRADO

RICCI

PER UNA MANIFESTAZIONE SOCIO-CULTURALE FINO ALLE 21 DIVIETO DI TRANSITO IN

VIA DEI CASTANI FRA PIAZZA DEI MIRTI E VIA DEI FAGGI CON CONSEGUENTE

DEVIAZIONE PER LE LINEE BUS DELLA ZONA

PROSEGUONO I LAVORI SULLA METRO B, FINO AL 7 DICEMBRE , DALLE 21 A FINE

SERVIZIO BUS AL POSTO DEI TRENI NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA

AUTORE: GIOVANNI PASCARELLI

