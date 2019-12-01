Traffico Roma del 01-12-2019 ore 15:30
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TRAFFICO NEL COMPLESSO SCORREVOLE, DISAGI SOLO SULLA PONTINA TRA POMEZIA E
CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE A CAUSA DI UN CANTEIRE
NELLA ZONA DEL FORO ITALICO, LIMITAZIONI AL TRAFFICO E ALLA SOSTA SULLE
STRADE A RIDOSSO DELLO STADIO OLIMPICO DOVE SI STA DISPUTANDO LA PARTITA
LAZIO-UDINESE PER IL CAMPIONATO DI CALCIO DI SERIE A.
TERMINERA’ ALLE 18 L’INZIATIVA VIA LIBERA, UNA MANIFESTAZIONE DEDICATA A
PEDONI E CICLISTI CHE SI SNODA SU UN PERCORSO STRADALE DI CIRCA 8 KM
INTERAMENTE O PARZIALMENTE CHIUSO AL TRAFFICO . TRA LE STRADE INTERESSATE ,
VIA DEL CORSO, VIA DEI FORI IMPERIALI, VIA COLA DI RIENZO, LARGO CORRADO
RICCI
PER UNA MANIFESTAZIONE SOCIO-CULTURALE FINO ALLE 21 DIVIETO DI TRANSITO IN
VIA DEI CASTANI FRA PIAZZA DEI MIRTI E VIA DEI FAGGI CON CONSEGUENTE
DEVIAZIONE PER LE LINEE BUS DELLA ZONA
PROSEGUONO I LAVORI SULLA METRO B, FINO AL 7 DICEMBRE , DALLE 21 A FINE
SERVIZIO BUS AL POSTO DEI TRENI NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: GIOVANNI PASCARELLI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma