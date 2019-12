Traffico Roma del 01-12-2019 ore 16:30

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.

TRAFFICATA LA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DI

GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO CITTA’.

RALLENTAMENTI ANCHE IN TANGENZIALE EST TRA VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO

E VLE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI.

RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DEL CENTRO COMMERCIALE DI

CASTEL ROMANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

ALL’OLIMPICO SI GIOCA LAZIO-UDINESE PER IL CAMPIONATO DI CALCIO DI SERIE A

. PREVISTE LE CONSUETE LIMITAZIONI AL TRAFFICO E ALLA SOSTA SULLE STRADE A

RIDOSSO DELL’IMPIANTO SPORTIVO. L’AREA DEL FORO ITALICO È RAGGIUNGIBILE CON

IL TRAM 2 E CON 14 LINEE DI BUS IN ARRIVO DA OGNI PARTE DELLA CITTÀ

TERMINERA’ ALLE 18 L’INZIATIVA VIA LIBERA, UNA MANIFESTAZIONE DEDICATA A

PEDONI E CICLISTI CHE SI SNODA SU UN PERCORSO STRADALE DI 8 KM INTERAMENTE

O PARZIALMENTE CHIUSO AL TRAFFICO .

A CENTOCELLE E’ IN PIENO SVOLGIMENTO LA STORICA MOSTRA MERCATO DI VIA DEI

CASTANI, CON TANTI STAND DI ARTIGIANATO, GASTRONOMIA, PRODOTTI TIPICI

REGIONALI. CHIUSA, SINO ALLE ORE 21, VIA DEI CASTANI TRA PIAZZA DEI MIRTI

E VIA DEI FAGGI . DEVIATE DIVERSE LINEE BUS.

