Traffico Roma del 01-12-2019 ore 17:30
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RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE DALLA VIA
ARDEATINA ALL’USCITA PER LA ROMA NAPOLI.
TRAFFICATA LA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DI
GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO CITTA’.
RALLENTAMENTI ANCHE IN TANGENZIALE EST TRA VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO
E VLE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI.
RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA PER UN CANTIERE TRA POMEZIA E CASTEL
ROMANO IN DIREZIONE ROMA.
TERMINERA’ ALLE 18 L’INZIATIVA VIA LIBERA, UNA MANIFESTAZIONE DEDICATA A
PEDONI E CICLISTI CHE SI SNODA SU UN PERCORSO STRADALE DI 8 KM INTERAMENTE
O PARZIALMENTE CHIUSO AL TRAFFICO .
A CENTOCELLE E’ IN PIENO SVOLGIMENTO LA STORICA MOSTRA MERCATO DI VIA DEI
CASTANI, CON TANTI STAND DI ARTIGIANATO, GASTRONOMIA, PRODOTTI TIPICI
REGIONALI. CHIUSA, SINO ALLE ORE 21, VIA DEI CASTANI TRA PIAZZA DEI MIRTI
E VIA DEI FAGGI . DEVIATE DIVERSE LINEE BUS.
SULLA TANG.EST, PER LAVORI DI MANUTENZIONE, CHIUSA LA CIRCONVALLAZIONE
NOMENTANA, ALL’ALTEZZA DEL PONTE DI LARGO RODOLFO LANCIANI IN DIREZIONE
SALARIA. IL TRAFFICO E’ DEVIATO IN VIA DEI MONTI TIBURTINI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma