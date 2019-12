Traffico Roma del 01-12-2019 ore 18:30

SI STA’ IN FILA SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD TRA SETTECAMINI ED IL

RACCORDO VERSO LA CAPITALE.

RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE DALLA VIA

ARDEATINA ALL’USCITA PER LA ROMA NAPOLI.

RALLENTAMENTI ANCHE IN INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE DI ROMA

NORD E LA VIA CASILINA

TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA CON RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA TUSCIA ED IL

RACCORDO IN USCITA DA ROMA.

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA

VERSO IL CENTRO CITTA’.

RALLENTAMENTI ANCHE IN TANGENZIALE EST TRA VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO

E VLE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI.

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA BALDO DEGLI UBALDI ALL’ALTEZZA DI

VIA ANASTASIO II.

STESSA SITUAZIONE IN VIA AOSTA IN PROSSIMITA’ DI VIA TARANTO.

RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA TRA POMEZIA E SPINACETO IN DIREZIONE

ROMA.

A CENTOCELLE E’ IN PIENO SVOLGIMENTO LA STORICA MOSTRA MERCATO DI VIA DEI

CASTANI, CON TANTI STAND DI ARTIGIANATO, GASTRONOMIA, PRODOTTI TIPICI

REGIONALI. CHIUSA, SINO ALLE ORE 21, VIA DEI CASTANI TRA PIAZZA DEI MIRTI

E VIA DEI FAGGI . DEVIATE DIVERSE LINEE BUS.

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma