Traffico Roma del 01-12-2019 ore 19:30
Più informazioni su
UN INICIDENTE INCOLONNA IL TRAFFICO SULLA CASSIA VEIENTANA TRA CASTEL DE
CEVERI ED IL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
LEGGERI RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE
DALLA VIA APPIA ALL’USCITA PER LA ROMA NAPOLI.
SI STA’ IN FILA SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD TRA SETTECAMINI ED IL
RACCORDO IN DIREZIONE ROMA.
RALLENTAMENTI IN TANGENZIALE EST TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E LA VIA
SALARIA VERSO SAN GIOVANNI , PROSEGUENDO CI SONO CODE TRA SAN LORENZO E
VIALE CASTRENSE.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA BALDO DEGLI UBALDI ALL’ALTEZZA DI
VIA ANASTASIO II.
RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA TRA SPINACETO ED IL RACCORDO IN DIREZIONE
ROMA.
TRASPORTO PUBBLICO, RALLENTATO IL SERVIZIO SULLA METRO C PER UN GUASTO
TECNICO ALLA STAZIONE PIGNETO.
RIPRENDERANNO DOMANI LUNEDI ‘ 02 DICEMBRE I LAVORI AGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII. LA GALLERIA
RIMARRA’ CHIUSA IN FASCIA ORARIA NOTTURNA DALLE 22 ALLE 6 DA VIA DEL FORO
ITALICO A VIA DELLA PINETA SACCHETTI VERSO VIA TRIONFALE,. TERMNE DI LAVORI
ILPROSSIMO 6 DICEMBRE.
PER SEGUIRE IN TEMPO REALE GLI AGGIORNAMENTI DI TUTTI I NOSTRI SERVIZI
SCARICA GRATUITAMENTE LE APP DI LUCEVERDE SU GOOGLE PLAY STORE E SU ITUNES
———————–
AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma