Traffico Roma del 02-01-2019 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 07:20 mg
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI ….
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLA RETE VIARIA
DELLA CAPITALE.
DA OGGI AL 12 GENNAIO, SULLA COMPLANARE DI VIA NOMENTANA,
FRA VIA VAL CHISONE E VIA VAL D’AOSTA, IN DIREZIONE DI PORTA PIA, ISTITUITO
IL DIVIETO DI TRANSITO E MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE PER LAVORI DI
SISTEMAZIONE DELLA SEDE STRADALE.
MODIFICHE AL TRAFFICO ANCHE IN VIA GALVANI E VIE LIMITROFE (VIA ZABAGLIA,
FRANKLIN, MASTRO GIORGIO E A. VOLTA) SEMPRE PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO
STRADALE.
DA OGGI AL 5 GENNAIO.
ANTICIPIAMO CHE DALLE 21:00 DI QUESTA SERA ALLE 07:00 DEL 5 GENNAIO NELLA
FASCIA ORARIA 21:00 – 07:00, PER LAVORI, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SARA’
CHIUSA AL TRAFFICO LA GALLERIA PITTALUGA;
CHIUSO QUINDI IL TRATTO FRA PORTONACCIO – GALLA PLACIDIA E
LA TANGENZIALE EST, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma