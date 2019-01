Traffico Roma del 02-01-2019 ore 08:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 08:20 mg

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI ….

CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE IN QUESTE PRIME ORE DEL

MATTINO SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA CAPITALE.

NON SI SEGNALANO DISAGI NEMMENO SULLE DIVERSE AUTOSTRADE CHE INTERESSANO IL

TERRITORIO.

DA OGGI AL 12 GENNAIO, SULLA COMPLANARE DI VIA NOMENTANA,

FRA VIA VAL CHISONE E VIA VAL D’AOSTA, IN DIREZIONE DI PORTA PIA,

ISTITUITO IL DIVIETO DI TRANSITO E MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE

PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SEDE STRADALE.

MODIFICHE AL TRAFFICO ANCHE IN VIA GALVANI E VIE LIMITROFE

(VIA ZABAGLIA, FRANKLIN, MASTRO GIORGIO E A. VOLTA)

SEMPRE PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE,

DA OGGI AL 5 GENNAIO.

ALL’AURELIO DAL 26 NOVEMBRE, PER LAVORI, E’ SEMPRE PRESENTE UN

RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA LUCA PASSI,

DA VIA GREGORIO XI A VIA RAFFAELE CONFORTI E

SULLA STESSA VIA GREGORIO XI, ALL’ALTEZZA DI VIA FULVIO MAROI.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma