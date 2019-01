Traffico Roma del 02-01-2019 ore 10:00

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 09:20 mg

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI ….

AL FLAMINIO, PER UN INCIDENTE, POSSIBILI RALLENTAMENTI NELL’AREA

DELL’INCROCIO FORMATO TRA VIALE PINTURICCHIO E VIA FRANCESCO GAI.

PROBABILI DISAGI ANCHE IN VIA DI PORTONACCIO, PER UN ALTRO INCIDENTE

AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA GIOVANNI PITTALUGA.

CONTINUA INVECE AD ESSERE SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE SUL RESTO DELAE STRADE

E AUTOSTRADE DELLA CAPITALE.

DA OGGI AL 12 GENNAIO, SULLA COMPLANARE DI VIA NOMENTANA,

FRA VIA VAL CHISONE E VIA VAL D’AOSTA, IN DIREZIONE DI PORTA PIA,

ISTITUITO IL DIVIETO DI TRANSITO E MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE

PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SEDE STRADALE.

PER CONCLUDERE ANTICIPIAMO CHE DALLE 21:00 DI QUESTA SERA ALLE 07:00 DEL 5

GENNAIO NELLA FASCIA ORARIA 21:00 – 07:00, PER LAVORI, SUL TRATTO URBANO

DELLA A24 SARA’ CHIUSA AL TRAFFICO LA GALLERIA PITTALUGA;

CHIUSO QUINDI IL TRATTO FRA PORTONACCIO – GALLA PLACIDIA E

LA TANGENZIALE EST, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma