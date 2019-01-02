Traffico Roma del 02-01-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 11:20 mg
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI ….
PER UN INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA NOMENTANA,
ALL’ALTEZZA DI VIA CAGLIARI.
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA SALARIA, TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA
TANGENZIALE EST, NELLE DUE DIREZIONI, QUI PER LAVORI IN CORSO.
ALTRI RALLENTAMENTI SU VIA CASSIA, DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA,
IN DIREZIONE CENTRO.
VERSO SAN GIOVANNI SI STA IN CODA SU VIA CILICIA,
DA VIA APPIA ANTICA A PIAZZA GALERIA.
SULLA COMPLANARE DI VIA NOMENTANA,
ISTITUITO IL DIVIETO DI TRANSITO E MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE
FRA VIA VAL CHISONE E VIA VAL D’AOSTA, IN DIREZIONE DI PORTA PIA,
DA OGGI AL 12 GENNAIO,
PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SEDE STRADALE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma