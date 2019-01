Traffico Roma del 02-01-2019 ore 12:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 11:20 mg

PER UN INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA NOMENTANA,

ALL’ALTEZZA DI VIA CAGLIARI.

TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA SALARIA, TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA

TANGENZIALE EST, NELLE DUE DIREZIONI, QUI PER LAVORI IN CORSO.

ALTRI RALLENTAMENTI SU VIA CASSIA, DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA,

IN DIREZIONE CENTRO.

VERSO SAN GIOVANNI SI STA IN CODA SU VIA CILICIA,

DA VIA APPIA ANTICA A PIAZZA GALERIA.

SULLA COMPLANARE DI VIA NOMENTANA,

ISTITUITO IL DIVIETO DI TRANSITO E MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE

FRA VIA VAL CHISONE E VIA VAL D’AOSTA, IN DIREZIONE DI PORTA PIA,

DA OGGI AL 12 GENNAIO,

PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SEDE STRADALE.

