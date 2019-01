Traffico Roma del 02-01-2019 ore 14:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 13:20 mg

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA

DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI ….

SULLA VIA SALARIA, PER LAVORI IN CORSO, SI SONO FORMATE CODE

DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALI IN ENTRATA IN CITTA’

E DALLA TANGENZIALE EST, A VIA DEI PRATI FISCALI IN USCITA.

NON DISTANTE INCOLONNAMENTI, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, SULLA

TANGENZIALE EST, TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E VIA SALARIA, QUI PER UN

INCIDENTE.

RALLENTAMENTI INVECE SULLA VIA CASSIA, TRA IL GRA E VIA DI GROTTAROSSA, IN

ENTRATA.

SI STA POI IN CODA, PER TRAFFICO INTENSO, POI SU VIA AURELIA ANTICA, DA VIA

AURELIA A VIA DI BRAVETTA, IN DIREZIONE CENTRO.

PER QUANTO RIGUARDA NUOVI CANTIERI:

DA OGGI AL 5 GENNAIO MODIFICHE AL TRAFFICO IN VIA GALVANI E

VIE LIMITROFE, (VIA ZABAGLIA, FRANKLIN, MASTRO GIORGIO E A. VOLTA)

PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma