Traffico Roma del 02-01-2019 ore 14:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 13:20 mg
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA
DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI ….
SULLA VIA SALARIA, PER LAVORI IN CORSO, SI SONO FORMATE CODE
DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALI IN ENTRATA IN CITTA’
E DALLA TANGENZIALE EST, A VIA DEI PRATI FISCALI IN USCITA.
NON DISTANTE INCOLONNAMENTI, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, SULLA
TANGENZIALE EST, TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E VIA SALARIA, QUI PER UN
INCIDENTE.
RALLENTAMENTI INVECE SULLA VIA CASSIA, TRA IL GRA E VIA DI GROTTAROSSA, IN
ENTRATA.
SI STA POI IN CODA, PER TRAFFICO INTENSO, POI SU VIA AURELIA ANTICA, DA VIA
AURELIA A VIA DI BRAVETTA, IN DIREZIONE CENTRO.
PER QUANTO RIGUARDA NUOVI CANTIERI:
DA OGGI AL 5 GENNAIO MODIFICHE AL TRAFFICO IN VIA GALVANI E
VIE LIMITROFE, (VIA ZABAGLIA, FRANKLIN, MASTRO GIORGIO E A. VOLTA)
PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma