Traffico Roma del 02-01-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 15.20 P.F.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI …
CODE PER INCIDENTE SULLA TANGEZIALE EST TRA VIA NOMENTANA E VIA SALARIA IN
DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO.
CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E LA
TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO.
INIZIATI OGGI I LAVORI DI POTATURA SU VIA DI SALONE, TRATTO COMPRESO TRA
VIA COLLATINA E VIA NOALE: PREVISTA LA CHIUSURADEL TRATTO , IN FASCIA
ORARIA 09.00/16.00, FINO AL PROSSIMO 4 GENNAIO.
PROSEGUIRANNO FINO AL PROSSIMO 5 GENNAIO, NEL QUARTIERE TESTACCIO, I
LAVORI IN VIA GALVANI; DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO NELL’AREA
CIRCOSTANTE. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
LAVORI NOTTURNI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA ALL’INTERNO DELLA
GALLERIA PITTALUGA: CHIUSO 21.00 DI QUESTA SERA ALLE 07.00 DI DOMATTINA IL
TRATTO COMPRESO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST NELLE DUE DIREZIONI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma