Traffico Roma del 02-01-2019 ore 17:00

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 15.20 P.F.

…



CODE PER INCIDENTE SULLA TANGEZIALE EST TRA VIA NOMENTANA E VIA SALARIA IN

DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO.

CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E LA

TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO.

INIZIATI OGGI I LAVORI DI POTATURA SU VIA DI SALONE, TRATTO COMPRESO TRA

VIA COLLATINA E VIA NOALE: PREVISTA LA CHIUSURADEL TRATTO , IN FASCIA

ORARIA 09.00/16.00, FINO AL PROSSIMO 4 GENNAIO.

PROSEGUIRANNO FINO AL PROSSIMO 5 GENNAIO, NEL QUARTIERE TESTACCIO, I

LAVORI IN VIA GALVANI; DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO NELL’AREA

CIRCOSTANTE. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.

LAVORI NOTTURNI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA ALL’INTERNO DELLA

GALLERIA PITTALUGA: CHIUSO 21.00 DI QUESTA SERA ALLE 07.00 DI DOMATTINA IL

TRATTO COMPRESO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST NELLE DUE DIREZIONI.

