Traffico Roma del 02-01-2019 ore 18:00
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 17.20 D.R.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI …
INIZIA AD ESSERCI TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, PIÙ INTENSO A SUD CON CODE
A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PONTINA-ROMANINA; IN
CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E TUSCOLANA E POI SI STA IN CODA TRA
BUFALOTTA E NOMENTANA;
IN CORSO LAVORI DI POTATURA, SULLA VIA SALARIA, CI SONO BREVI RALLENTAMENTI
FRA VIA CORTONA E VIA DEI PRATI FISCALI
IN DIREZIONE VIA DEL FORO ITALICO
SI TRATTA DI INTERVENTI ALL’INTERNO DELLO SPARTITRAFFCO
AL QUARTIERE TESTACCIO, DA OGGI AL PROSSIMO 5 GENNAIO, LAVORI PER
RIQUALIFICARE IL MANTO STRADALE DI VIA GALVANI; CAMBIA LA VIABILITA’ ANCHE
NELL’AREA CIRCOSTANTE; CHIUSO INOLTRE UN TRATTO DI VIA MASTRO GIORGIO.
PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA PRESENTE SUL POSTO; DEVIATE INOLTRE
LE LINE BUS IN TRANSITO
OGGI ORARIO FERIALE SU TUTTA LA RETE DEL TRASPORTO PUBBLICO
INFINE, SEMPRE CHIUSA LA STAZIONE METRO REPUBBLICA.
IN ALTERNATIVA SI PUO’ UTILIZZARE LA VICINA STAZIONE TERMINI.
È TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma