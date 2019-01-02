Traffico Roma del 02-01-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 18.20 D.R.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI …
IN APERTURA SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO
ANULARE, E PER QUESTO SI STA IN CODA TRA LE USCITE NOMENTANA E CASILINA;
MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA, CI SONO RALLENTAMENTI PER IL SOLO TRAFFICO
TRA LE USCITE ARDEATINA-ROMANINA;
E ACAUSA DI QUESTO INCIDENTE RIPERCUSSIONI DI TRAFFICO SUL TRATTO URBANO
A24 CODE DA TOR CERVARA PER DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SULLA CARREGGIATA
INTERNA
ATTENZIONE INCIDENTE NEL
SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI: A USCITA CASTRO PRETORIO
AL QUARTIERE TESTACCIO, DA OGGI AL PROSSIMO 5 GENNAIO,
LAVORI PER RIQUALIFICARE IL MANTO STRADALE DI VIA GALVANI;
CAMBIA LA VIABILITA’ ANCHE NELL’AREA CIRCOSTANTE;
CHIUSO INOLTRE UN TRATTO DI VIA MASTRO GIORGIO.
PRESTARE DUNQUE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA PRESENTE SUL POSTO; DEVIATE
INOLTRE LE LINEE BUS IN TRANSITO
OGGI ORARIO FERIALE SU TUTTA LA RETE DEL TRASPORTO PUBBLICO
INFINE, SEMPRE CHIUSA LA STAZIONE METRO REPUBBLICA.
IN ALTERNATIVA SI PUO’ UTILIZZARE LA VICINA STAZIONE TERMINI.
È TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma