Traffico Roma del 02-01-2019 ore 19:00

IN APERTURA SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO

ANULARE, E PER QUESTO SI STA IN CODA TRA LE USCITE NOMENTANA E CASILINA;

MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA, CI SONO RALLENTAMENTI PER IL SOLO TRAFFICO

TRA LE USCITE ARDEATINA-ROMANINA;

E ACAUSA DI QUESTO INCIDENTE RIPERCUSSIONI DI TRAFFICO SUL TRATTO URBANO

A24 CODE DA TOR CERVARA PER DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SULLA CARREGGIATA

INTERNA

ATTENZIONE INCIDENTE NEL

SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI: A USCITA CASTRO PRETORIO

AL QUARTIERE TESTACCIO, DA OGGI AL PROSSIMO 5 GENNAIO,

LAVORI PER RIQUALIFICARE IL MANTO STRADALE DI VIA GALVANI;

CAMBIA LA VIABILITA’ ANCHE NELL’AREA CIRCOSTANTE;

CHIUSO INOLTRE UN TRATTO DI VIA MASTRO GIORGIO.

PRESTARE DUNQUE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA PRESENTE SUL POSTO; DEVIATE

INOLTRE LE LINEE BUS IN TRANSITO





OGGI ORARIO FERIALE SU TUTTA LA RETE DEL TRASPORTO PUBBLICO

INFINE, SEMPRE CHIUSA LA STAZIONE METRO REPUBBLICA.

IN ALTERNATIVA SI PUO’ UTILIZZARE LA VICINA STAZIONE TERMINI.

