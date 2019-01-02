Traffico Roma del 02-01-2019 ore 20:00
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 19.20 D.R.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI …
IN APERTURA SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULLA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD SI STA IN
CODA TRA IL GRA E TORRENOVA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE PER IL TRAFFICO E PER UN INCIDENTE, AUTO
IN FILA TRA LE USCITE CASILINA E TUSCOLANA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA; IN
CARREGGIATA ESTERNA, PER IL SOLO TRAFFICO CI SONO CODE TRA LE USCITE APPIA-
ROMANINA;
ATTENZIONE POI A UN INCIDENTE NEL SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI ALL’ USCITA DI
CASTRO PRETORIO
POSSIBILI DISAGI PER UN SECONDO INCIDENTE AVVNUTO IN VIA DELLO STATUTO
SIAMO NEI PRESSI DI PIAZZA VITTORIO;
AL QUARTIERE TESTACCIO, DA OGGI AL PROSSIMO 5 GENNAIO,
LAVORI PER RIQUALIFICARE IL MANTO STRADALE DI VIA GALVANI;
CAMBIA LA VIABILITA’ ANCHE NELL’AREA CIRCOSTANTE;
CHIUSO INOLTRE UN TRATTO DI VIA MASTRO GIORGIO.
PRESTARE DUNQUE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA PRESENTE SUL POSTO; DEVIATE
INOLTRE LE LINEE BUS IN TRANSITO
OGGI ORARIO FERIALE SU TUTTA LA RETE DEL TRASPORTO PUBBLICO
INFINE, SEMPRE CHIUSA LA STAZIONE METRO REPUBBLICA.
IN ALTERNATIVA SI PUO’ UTILIZZARE LA VICINA STAZIONE TERMINI.
PER QUESTA SERA È TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma