Traffico Roma del 02-01-2020 ore 07:30
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TUTTO TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE,
NON MOLTO IL TRAFFICO REGISTRATO SE NON QUELLO LEGATO AGLI SPOSTAMENTI DEL
MATTINO.
LE TEMPERATURE SONO PIUTTOSTO RIGIDE, NON SI ESCLUDE LA FORMAZIONE DI
TRATTI GHIACCIATI SULLE STRADE DEL FONDO VALLE, MASSIMA PRUDENZA
SOPRATTUTTO SUI VIADOTTI.
AL NOMENTANO LA POLIZIA LOCALE CI SEGNALA UN INCIDENTE, INCIDENTE AVVENUTO
IN PIAZZA DEL CAMPIDANO ALL’ALTEZZA DI VIA SALENTO
PER LAVORI A SCALE MOBILI E ASCENSORI, SULLA METRO A LE STAZIONI CORNELIA E
BALDO DEGLI UBALDI SONO CHIUSE PER CUI I TRENI VI TRANSITANO SENZA FERMARE.
ATTIVA UNA LINEA DI BUS NAVETTA – LA MA13 – CHE COLLEGA LE DUE STAZIONI
CHIUSE A QUELLE DI VALLE AURELIA E CIPRO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: BAJOK
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma