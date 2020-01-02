Traffico Roma del 02-01-2020 ore 09:00
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NON CI SONO SOSTANZIALI NOVITÀ, REGOLARE LA CIRCOLAZIONE IN QUESTE ORE
SULLA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE, NON MOLTO IL TRAFFICO
REGISTRATO SU RACCORDO E CONSOLARI.
LE TEMPERATURE SONO PIUTTOSTO RIGIDE, NON SI ESCLUDE LA FORMAZIONE DI
TRATTI GHIACCIATI SULLE STRADE DEL FONDO VALLE, MASSIMA PRUDENZA
SOPRATTUTTO SUI VIADOTTI.
AL NOMENTANO LA POLIZIA LOCALE CI SEGNALA ANCORA UN INCIDENTE, INCIDENTE
AVVENUTO IN PIAZZA DEL CAMPIDANO ALL’ALTEZZA DI VIA SALENTO.
INCIDENTE ANCHE ALL’APPIO LATINO IN VIA LATINA IN PROSSIMITÀ DI MACEDONIA.
UN TERZO INCIDENTE AL TRULLO, IN VIA DI MONTE CUCCO ALL’ALTEZZA DI VIA
SARZANA
PER LAVORI A SCALE MOBILI E ASCENSORI, SULLA METRO A LE STAZIONI CORNELIA E
BALDO DEGLI UBALDI SONO CHIUSE PER CUI I TRENI VI TRANSITANO SENZA FERMARE.
ATTIVA UNA LINEA DI BUS NAVETTA – LA MA13 – CHE COLLEGA LE DUE STAZIONI
CHIUSE A QUELLE DI VALLE AURELIA E CIPRO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: BAJOK
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma